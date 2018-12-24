放寬農村、部落生態遊 觀光局規劃乙種旅行社資本額砍半

2018-12-24 17:39

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近年農村、部落體驗旅遊夯，交通部觀光局原計畫放寬非旅行業者經營旅行業務，卻引起旅行社業者不滿，修法緊急喊卡。如今觀光局又有新想法，局長周永暉表示，未來將朝調降乙種旅行社設立門檻，將現行300萬元資本額直接砍半，讓新創青年更容易加入旅遊產業。

農委會、原民會等政府單位近年積極輔導農村、社區部落推動生態體驗旅遊，希望為社區帶來收入，也希望能吸引青年回流創業。按發展觀光條例規定，非旅行業者不得經營相關業務，但想設立甲種旅行社需要600萬資本額、乙種則需要300萬資本額，不少想投入的新創業者只能被拒之門外。

觀光局11月初規劃啟動修法討論，沒想到連跟業者的第一次會都還沒開成，就遭到傳統旅行社強烈反彈，擔心未來連網紅、部落客都能帶團，卻無須負擔保證金、履約保險等成本，是為其他人開後門。

觀光局長周永暉今天透露，基於產業發展需要，觀光局正研議調降乙種旅行社資本額，從現行300萬元降至150萬元。

業務組組長劉士銘表示，除資本額外，也會一併考慮保證金和履約保險是否有需要調整，預計明年才會召集業者開會討論，目前還尚未有定案。

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