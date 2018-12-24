台商回流工業地搶手 高雄和發產二用地開賣

2018-12-24 17:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中美貿易戰影響下，台商回流獵取工業地持續升溫，高市府推出的和發產業園區，供製造業使用的產一銷售率即將突破7成，提供營運及服務支援的產二用地何時標售？也引起廠商詢問，高市經發局即日起公告標售5處產二用地，有意購地投資的廠商，可進行申標。

「合發公司」總經理張俊良表示，和發產業園區產一用地銷售率近7成，購地廠商達65家，目前已有3家廠商營運、20家廠商建廠中，廠商投資金額（含土地）共284億元，可創造6124人就業機會，產值440億元，目前尚有30公頃土地可出售（含產二8公頃），14公頃可出租，此時進行產二用地標售，可配合未來園區各廠商營運後的生活機能需求。

和發產二用地可申請住宿、餐飲、金融、電信、運輸輔助業等支援性產業使用，土地公告標售受理申請期間至明年1月30日止，底價為每坪12.7萬元左右，相較鄰近大發工業區類似案件成交價每坪17萬元，和發相當優惠。

高雄市經發局指出，產二用地可提供廠商服務性產業滾動式發展，包含鄰近的大發工業區、萬大工業區等周邊上千家廠商，估計鄰近區域約有將近5萬名就業人口的生活需求，產二即可直接提供服務滿足需求，目前已有餐廳和員工宿舍業者洽詢中。

這次公告可供標售的產二用地共有5處，包含和春基地有3處，大發基地有2處，共計有7200多坪土地，每處坵塊面積皆約1400坪，意者可上高雄市經發局網站或和發產業園區官網參考。

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