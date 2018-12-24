宜蘭熊讚跨年晚會 找來黃品源開唱加持

2018-12-24 17:04

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭市公所31日晚間將在蘭城新月廣場舉辦「熊讚跨年晚會」，將有黃品源、周興哲、邵雨薇、原子邦妮登台加持；因應活動車潮，當天下午5點至隔日清晨2點，宜蘭市舊城區部分路段封閉交管。

宜蘭縣每年僅宜蘭市、羅東鎮舉辦大型跨年晚會，今年市公所演出陣容堅強，有成語蕎、搖滾樂團NOOVY、有感覺樂團、安那、詹雯婷、邵雨薇等，由DJ圓圓搭配派對磨人陳建男擔綱主持重任，與鎮公所互拚卡司。

宜蘭市長江聰淵今偕同NOOVY、安那等人為跨年晚會宣傳，他表示，熊讚跨年晚會已連續舉辦十年，展現宜蘭市活力與熱情，今年卡司堅強，要在跨年夜與民眾喜迎新年的到來。

宜蘭市跨年晚會期間，蘭城新月廣場周邊道路，31日下午5點到隔天凌晨2點舊城南路、西後街、民權路2段38巷實施封閉；神農路2段、中山路2段、3段則實施彈性管制。另外，宜蘭市觀光巴士當天配合交管，下午4點40分、5點20分、6點的末3班車次，不停靠宜蘭酒廠和新月廣場站。

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