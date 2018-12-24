找不到工人 老農開放番茄園自採

2018-12-24 16:42

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林陳姓老農夫婦栽種3分多的聖女番茄，現進入採收期，因僱不到工人採收及價格下滑，陳姓老農開放番茄園，民眾自採每台斤20元，希望能回收成本降低損失。

70歲陳姓老農栽種番茄10多年，今年在斗南西伯里租了3分多農地栽種聖女番茄，10月開始採收，陳太太表示，收成初期價格不錯，中盤商來取貨一箱20台斤可賣1800元，但量少一天只能採收幾箱。

盛產量多，價格卻下跌，中盤商一週只來取貨一次，加上這段時間清晨常有濃霧，造成番茄落果嚴重，僱工採收一個人1天要1200元，還要給便當、飲料，生手一天採收不到幾斤，運到台北果菜市場還要運費，根本不划算。

陳姓老農表示，去年番茄栽種期因受到大雨影響，重種3次光番茄苗就花了好幾萬元，但連採收都沒辦法，今年產量、品質不錯，卻找不到工人採收又遇價格不佳，只好開放給民眾自採俗俗賣，多少回收一點成本。

陳姓老農番茄園位在斗南西伯里，雲林監獄附近，開放時間早上8點到下午4點半。

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