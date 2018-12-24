醫病》疑按摩頭血腫感染 新生8天嬰留腦性麻痺後遺症

2018-12-24 16:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名男嬰出生時頭部經由產道擠壓合併使用真空吸引器輔助，出現輕度頭皮血腫，但出生8天後，男嬰的血腫愈腫愈大，宛如「杯子蛋糕」，雖送醫治療，仍因腦內多處膿瘍，留下腦性麻痺後遺症；醫師指出，疑與家人按摩血腫導致細茵感染所致，籲新生兒頭血腫會自行吸收，家長勿亂揉。

中國兒醫新生兒科主治醫師陳映廷指出，新生兒出現輕度頭皮血腫極常見，多是新生兒出生時因頭部經由產道擠壓、合併使用真空吸引器輔助生產使得頭皮水腫或有輕微頭皮下出血。

陳映廷說，頭血腫視血腫的大小，有的幾週會吸收掉，有的甚至幾年後腫塊內血塊鈣化還摸得到凸起；但一般來說，寶寶的頭皮血腫不需要特別處理就會自行吸收並且不會有後遺症，擅以針頭抽吸或局部擠壓，反而可能將表皮細菌帶入腫塊內造成感染。

最近1年，中國醫藥大學兒童醫院共收治3個新生兒頭皮血腫併發嚴重感染的罕見個案，3個小寶寶都是出生後1個月內寶寶的頭皮血腫出現紅、腫、熱的變化，且發燒逾38度後送醫檢查，經抽血檢測及局部膿液培養，均長出大腸桿菌。

其中一名出生才8天即送醫的男嬰，出生時3400公克，是名健康寶寶，家人歡天喜地帶回家後，因媽媽生產過程中產程遲滯使用真空吸引器，男嬰有頭血腫情況，家人反映會幫男嬰熱敷、按摩「化瘀」，不料頭血腫未消反愈來愈大，到外觀看得到有紅紅腫腫情況，甚至發燒到39度，趕緊到醫院檢查。

陳映廷說，男嬰就診時頭血腫達10公分，宛如一個「杯子蛋糕」，且表面凹凸不平有膿皰；經血液及膿瘍培養均培養出大腸桿菌，雖經手術清除膿瘍，並以抗生素治療，但因新生兒甫出生不到1個月，抵抗力不好，併發腦膜炎且有多處腦內膿瘍，治療後出現水腦、慢性癲癇甚至重度腦性麻痺的後遺症，目前男嬰已1歲，仍不會翻身。

至於另兩個新生兒則是因包尿布泌尿道感染，細菌跑到頭血腫，經治療後，目前復原情況良好。

陳映廷指出，新生兒頭部血腫的出血絕大多數都侷限在頭皮骨頭外層，並不會影響到腦部細胞；但若局部出現紅、腫、熱，或摸血腫部位寶寶表現出明顯不舒服，甚至合併發燒、活力降低等症狀，家長務必提高警覺提早就醫。

否則頭血腫感染進展成腦膜炎、骨髓炎，此時除了治療時程拉長且複雜之外，還有可能造成長期神經發育、發展的影響。

她另提醒家長，大部分新生兒頭部血腫可自行吸收，家長切勿過程按摩，因新生兒皮膚極薄，家長若手部不乾淨，可能因此造成感染。

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