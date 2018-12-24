市議員謝票滿月！耶誕前5000無毒橡皮擦送小學生

2018-12-24 16:09

〔記者王俊忠／台南報導〕今年九合一大選已落幕1個月，尋求7連霸成功的台南市南區、安平區市議員當選人蔡淑惠，謝票行動長達「滿月」！她在選前答應選區內小學生的需求，在投票後持續分送無毒環保橡皮擦給小學生，耶誕節前夕就送完5千個橡皮擦，象徵是給小學生的耶誕小禮。

在九合一大選投票前，蔡淑惠為鼓勵選區小學生在學業奮發、上進，她利用清晨上學時間到選區各小學門口發送文昌鉛筆給學生。蔡淑惠表示，那段時間共發送4萬支文昌鉛筆，有學生主動向她反映「也有橡皮擦的需求」，能否也送橡皮擦。

面對有些學生想要橡皮擦，她答應孩子們的要求，同時考量送給孩子使用的橡皮擦必須是無毒、環保材質，蔡淑惠特地向合格廠商採購5千個橡皮擦，還先送交專業單位檢驗，獲得合格認證，她才於選後分別到選區各小學發送環保橡皮擦給學生們，一點都馬虎不得！直到耶誕節前夕全數發送完畢。

蔡淑惠說，小學生雖然沒有公民投票權，但她自己也有2個念小學的孩子，知道如何與小學生對話互動，與小學生相處、一點代溝都沒有。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/