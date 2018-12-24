遠哲科學趣味賽 嘉縣永慶高中擊敗5連霸強敵奪冠

2018-12-24 15:19

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕第24屆遠哲科學趣味競賽全國總錦標賽，嘉義縣立永慶高中「帥哥隊」擊敗尋求6連霸的中山工商、勇奪冠軍。

遠哲科學教育基金會主辦的競賽，鼓勵動手做、寓教於樂，激發學生創意巧思，高中職及五專1至3年級生均可報名，由於報名人數眾多，先分北中南3區初賽，選出36隊晉級決賽，全國賽在台灣師範大學分部舉行，決賽項目為「氣墊上的運動」和「消失的blue」。

永慶校長蘇淵源表示，這次學校派出「帥哥隊」、「人比花嬌隊」出征，在分區賽都挺進南兩區前3名，晉級全國賽後，選手們為爭取好成績，壓力很大，所幸平時訓練紮實，由謝博揚、楊立嘉和黃柏翔組成的「帥哥隊」擊敗5連霸對手，實屬難得。

指導老師歐詠喆與方文宗表示，這次他們在「消失的blue」表現很亮眼，而且在現場公佈的隱藏關成績和「消失的blue」同樣都是全體最高分。

賽前選手們幾乎每天下課都在學校實驗室練習、不斷討論突破瓶頸，以團隊合作力量加上扎實練習和臨場反應換來亮麗的佳績。

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