醫病》青蛙跳又登山 14歲小女生橫紋肌溶解症

2018-12-24 15:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕運動千萬別過度！彰化市1名14歲女國中生，日前跟同學玩青蛙跳，隔天又跑去登山，運動過度後出現雙腳痠痛，合併排形同可樂顏色的茶色尿液，到診所就診，醫師診斷出橫紋肌溶解症找上門，馬上轉診到彰化基督教兒童醫院住進加護病房救治，醫師處置得宜，避免急性腎衰竭的發生，也讓小女生恢復正常腎功能。

女學生向醫師表示，發病前1天，在學校教室內和同學玩青蛙跳且跳了10幾圈，隔天又去爬山，回家後明顯感覺肌肉痠痛，痛到連蹲都沒辦法蹲，因為怕跑廁所蹲馬桶，不敢補充水份，整天都沒有什麼尿，最後尿液感來了，上廁所竟排出深茶色尿液，驚嚇不已。

開業診所醫師劉姿吟表示，女國中生告知排出深色尿液的小便、量尿很少，驗尿後有潛血反應但沒有感染的跡象，再進一步檢查排除尿路結石的可能性，女國中生表明雙腿肌肉痠痛難耐，走路困難，當下懷疑是否為橫紋肌溶解症找上門，立即抽血檢驗，同時給予利尿劑等藥物治療和施打點滴，並交代患者要補充大量水分。

劉姿吟指出，因為這是急症個案，有急性腎衰竭的可能性，後續馬上轉診至彰基急診治療，同時附上抽血報告，還好發現得早，第一時間診治，經治療後女學生重新找回健康。

彰基兒童醫院兒童急診科主治醫師陳亮任說，女學生在加護病房住了2天才脫離險境，橫紋肌溶解症為肌肉組織受到傷害後，肌肉細胞壞死並短時間內大量釋放肌球蛋白於血液中，若無法及時排出而損害腎臟功能，可能導致急性腎臟衰竭而需要接受洗腎治療。

陳亮任表示，橫紋肌溶解症常以肌肉痠痛為表現，痠痛的程度因人而異，民眾若同時發現尿液顏色深如紅茶或者可樂，甚至小便量顯著減少，便須提高警覺，儘速就醫檢查。

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