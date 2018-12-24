耐不住淡水濕冷 淡海輕軌通車首日「卡車」30分鐘

2018-12-24 14:50

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡海輕軌綠山線今天早上6時30分起免費試乘，但103列車在早上11時54分出現車門無法開啟的異常訊號，該列從淡江大學站（V04）開往淡金鄧公站（V03）的列車，一進淡金鄧公站就不再開車、電力全無，乘客在車廂內枯等，雙向暫停營運約20分鐘。新北捷運公司總經理吳國濟表示，已於12時26分全線恢復通車，維修人員初步研判因濕氣造成訊號異常。

吳國濟說，106列車於V03淡金鄧公站出現車門無法開啟之異常訊號，司機員立即回報行控中心，並對旅客廣播安撫，維修人員依標準作業程序，進行故障排除，惟異常訊號仍存在，為維護旅客安全，11時54分執行清車作業，清車約250人，行控中心隨即調派備援列車，載送清車旅客，12時26分完成故障排除。

吳國濟表示，經維修人員初步研判，係因濕氣造成訊號異常，後續捷運公司與捷運局已請車輛製造廠商台灣車輛公司，針對該異常狀況進行所有列車全面檢查，以防止類似情形再次發生。

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