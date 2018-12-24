南投高中檢測英文成果 耶誕活動增添「隨堂考」意義

2018-12-24 14:45

〔記者謝介裕／南投報導〕歡慶耶誕節的方式百百款，今日南投高中特別在校園中庭圓形廣場，舉辦一場別開生面的「全英語」耶誕傳愛活動，顧名思義，師生們在活動期間禁用國語，都必須以英語對話、交談，讓學生們感受耶誕快樂氣氛以外，也宛若無預警的「隨堂考」，兼具驗收學生們英語會話能力的教育意義。

在教育部外籍英語教師專案計畫下，國立南投高中本學期聘任1位美國籍丹尼（譯名）老師到校擔任英文老師，也創下建校72年來，首度有外國老師加入教學的先例。

轉眼之間，本學期也接近尾聲，今日校方遂藉著耶誕節到來的機會，以遊戲方式對學生們來個隨堂測驗，首先由丹尼教師以英語向全校同學講述耶誕節的由來，隨後，以有獎問答方式互動，答對的人可獲學校家長會提供的精美禮品一份，更增加學生們答題的意願，最後在全校師生合唱耶誕歌曲的熱鬧、歡樂的氛圍中，為整個活動畫下完美的休止符。

南投高中校長巫春貴指出，該校所提的外師教學計畫內容，不僅要提升學生英文「說」的能力，連聽、寫方面也包括在內，所以外籍老師本身也必須擁有一定的中文基礎，以利師生彼此溝通，現年50多歲的丹尼老師，本身是台灣女婿，不但中文能力不錯，且已取得在台的居留權，因各方面都符合外師教學資格才獲聘，也期盼藉此改善學生不太敢開口說英文的陋習，進而達到提升英文能力的目的。

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