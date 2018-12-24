阿里山林鐵首推姊妹鐵套雙紀念車票 明早9點半開賣

2018-12-24 14:38

〔記者曾迺強／嘉義報導〕阿里山林業鐵路今年是通車第106年，6日的慶祝活動與位於中東歐的國家斯洛伐克窄軌鐵路—切尼赫榮林業鐵路（Čierny Hron Forestry Railway）締結為姊妹鐵道，成為阿里山林鐵與外國締結姊妹的第9條鐵道，阿里山林業鐵路及文化資產管理處打鐵趁熱，結合兩國國旗元素，首度推出「雙紀念車票」，將在耶誕節12月25日開賣。

「雙紀念車票」融合我國與斯國國旗「藍、白、紅」色系，加贈灰色卡套，25日上午9點半將於阿里山林鐵北門車站開賣，限量1000套，每套售價300元，每人限購5套。

阿里山林鐵及文資處另設計2款紀念戳章，置放於林鐵北門站、奮起湖站、阿里山站，讓民眾蓋印蒐藏。

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