保健》耶誕大餐熱量爆表 國健署教你聰明吃

2018-12-24 14:34

〔記者林惠琴／台北報導〕濃湯、牛排、豬排、白醬義大利麵、含糖飲料、各式糕點等是常見的耶誕大餐，但衛福部國健署提醒，以一般體重60公斤的靜態工作者而言，每日所需要熱量約1800大卡，吃這一頓可能就會超過2000大卡，恐怕要跑76圈操場，才能消耗多餘的熱量！

國健署建議，食用耶誕大餐，蔬果沙拉可以用原味優格替代熱量較高的凱撒醬、千島醬等沙拉醬，選擇沙拉配料時也可搭配藜麥、洋薏仁等，以及一些水果，通常每餐水果可吃到1個拳頭大小、蔬菜則較1個拳頭大小再多一點，因此除了沙拉中的蔬菜外，香烤杏鮑菇、蒜炒時蔬、蔬菜湯等均不錯，但要盡量避免奶油焗白菜、乾煸四季豆等較高熱量、高油量的菜色。

在主食方面，食用份量較1個拳頭再大一些，可善用未精製的全榖雜糧類，以及南瓜、芋頭、地瓜、紅豆等食材，例如烤地瓜全穀雜糧飯等。不過，若選擇麵類，可搭配口味較清爽的醬料與配料，例如鮮蔬橄欖油義大利麵等，少選擇炒飯、炒麵、白醬義大利麵、甜麵包等餐點。

在豆魚蛋肉類方面，份量約與自己的掌心差不多，宜以豆類及其製品為優先，其次是魚類、海鮮類、蛋類，最後是肉類，而選擇肉類時，以雞肉、鴨肉等白肉取代牛肉、羊肉等紅肉，並以蒸、煮、烤等烹調方式為主，減少油炸、油煎，再以蔥、薑、蒜、香草等香辛料取代市售調味料。

此外，國健署建議，可在餐點中灑上1茶匙的核桃粒、杏仁粒或芝麻粒等堅果，並以水果取代糕點，或是以蔬菜為基底的清湯取代酥皮濃湯，同時以無糖飲品或原味乳品替代含糖飲料，避免攝取過多的熱量。

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