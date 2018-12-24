婆家人稱南部人很黑、沒水準 她氣炸：又來了

2018-12-24 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕搞族群分裂？一名從屏東嫁到桃園中壢的女網友，日前聽到婆家的人在討論南部人膚色的問題，想起他們之前就常常貶低南部人，女網友氣憤不已。

這名女網友到臉書社團「爆怨公社」發文透露，從屏東嫁到桃園中壢的她，常常聽到婆家人貶低南部人的言論，說南部人沒水準等等，讓來自南部的原PO聽了很不是滋味，氣憤地說，婆家人時常「雞掰」、X字掛嘴邊「是多有水準？」日前積怨已久的原PO又聽到婆家的人在議論南部人，竟然說「南部人很黑」，讓原PO覺得莫名其妙、氣炸了。

網友看完紛紛留言，「重點是也有台北人皮膚黑的啊！」「我前男友的北部朋友也是認為屏東人很黑，看到我也是不相信，為什麼皮膚這麼白，覺得屏東太陽大，我應該跟黑人差不多，哈哈哈」、「老人家的話別太在意，我是北部人，多年前也聽過同學的媽媽說的一句話，她不會讓他兒子娶台北女孩，因為台北的女孩都很虛花（請翻台語）」；南、北部不少民眾似乎都對彼此存在著許多刻板印象，有網友就說「習慣就好」。

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