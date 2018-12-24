衛武營總監簡文彬 建議韓國瑜推藝文觀光套裝行程

2018-12-24 14:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜將於明天上任，衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬建議與韓國瑜合作，推動藝文觀光套裝行程，也能搭上愛情觀光產業鏈，力拚明年底前達到購票25萬人次。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，推動欣賞表演藝術活動，不只為了在地高雄人，包括南部鄰近縣市、國外旅客，增加來衛武營欣賞表演藝術活動，需要中央與地方攜手合作，力拚明年底前達到購票25萬人次目標。

簡文彬表示，長期與現在的市府團隊溝通，準市長韓國瑜明天上任，也將持續建議新市府團隊，與南台灣藝文領頭羊的衛武營合作，市府結合交通、觀光，推出藝文觀光套裝行程，納入衛武營參訪、欣賞藝文表演。

簡文彬指出，目前衛武營都是單點節目與高鐵或特定旅館合作，未來希望政府能全面推廣到與藝術有關的旅遊觀光，將衛武營納入高市觀光發展的重要指標政策。

簡文彬說，韓國瑜推動愛情觀光產業鏈，表演藝術與愛情相關很多，愛情可以愛人，也可以愛藝術，都是為了滿足人的心靈，他舉例衛武營與德國萊茵歌劇院攜手共製的普契尼經典歌劇《杜蘭朵》，明年4月將於衛武營全本原貌重現，就是為了愛不怕死的經典，也能搭上愛情產業鏈。

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