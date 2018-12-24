看好商機 網購知名蛋糕店雲林虎尾設門市

2018-12-24 14:04

［記者黃淑莉／雲林報導］網路團購冠軍蛋糕名店「亞尼克」在雲林虎尾開設門市，配合在地特產推出雲林限定「巧克力花生」生乳捲，慶祝開幕連續3天推出百元生乳捲，一早吸引許多民眾前往排隊搶購。

雲林縣虎尾鎮長林文彬指出，虎尾位處雲林中心點，隨著高鐵雲林站、國道一號虎尾交流道等交通設施，加上地方推出布袋戲節、玉米節、虎尾馬拉松、中元普度等重大節慶活動，吸引許多遊客造訪，很開心看到知名蛋糕連鎖店來虎尾展店，可見虎尾是生活好所在，也期待更多店家來展店，帶動地方人潮及經濟力。

亞尼克董事長吳宗恩表示，為提供消費者更新鮮的產品，這幾年在全台各縣市設置實體店面，虎尾位處觀光要道，鄰近又有工業區、住宅區及學校，觀光前景看好，評估後在林森路二段設置第20家分店。

吳宗恩說，各分店配合在地特產及特色推出限量產品，例如中部地區限定的紫芋千層酥、東山咖啡生乳捲等，花生是雲林特產，因此研發出虎尾店限定的「花生巧克力」生乳捲。

家住虎尾的陳小姐經常在網路購買亞尼克，她說很開心亞尼克來虎尾開店，特別購買虎尾限定的花生巧克力生乳捲帶到台南送給親友。

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