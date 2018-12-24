澎湖海洋生物研究中心主任 「小巨人」謝恆毅真除

2018-12-24 14:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕接任澎湖海洋生物研究中心主任不到一年的黃丁士，不幸於日前因病猝逝，一直由研究員謝恆毅代理，今日由水產試驗所長陳君如抵澎，主持謝恆毅真除典禮，謝表示未來將承繼黃丁士遺志，全面復育澎湖海洋資源。

原海洋中心主任黃丁士，因長年胃痛纏身，經檢查後發現為十二指腸腺體癌二期，由於還算是早期發現，經過開刀切除，手術相當成功，不料卻突然傳出傷口感染，導致腹內大出血，送往台北萬芳醫院搶救，仍傳出不治身亡的噩耗，接任主任之職不到一年，讓台灣的水產界痛失英才。

今日正式真除為主任的謝恆毅，61年次畢業於國立台灣大學海洋生物研究所博士班，從小在澎湖長大，對澎湖的海洋生物及生態非常瞭解。雖然謝先天上有缺陷，身材較為矮小，但卻不像命運低頭，憑藉著苦學及努力，一路當上主任，並成家立業，現育有一對雙胞胎，被外界譽為「小巨人」。

由於前主任黃丁士上任不到一年就猝逝，謝恆毅相當珍惜與前主任相處的情誼，因此不願大張旗鼓舉行佈達儀式，只在會後以公文知會各單位，表達對於老長官及友人的追思；但是謝恆毅承接的重任卻是免不了，澎湖海洋生物研究中心有全國首座傷病龜收容中心，還要肩負放流、研究及調查澎湖海洋資源的重責，未來小巨人責任更重了！

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