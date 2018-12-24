「團團」戴鈦金牙套治療 成世界首隻「牙套貓熊」

2018-12-24 13:38

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立動物園大貓熊「團團」日前牙齒出問題，經園方召集醫療團隊會診後，昨天為團團裝上鈦金屬材質牙套，展開療程，這是全球大貓熊裝牙套的首例。

動物園指出，9日保育員替團團例行訓練時，發現牠左上犬齒斷裂流血，隨即聯繫醫療團隊會診，確診左上犬齒牙冠斷裂、牙髓腔曝露，因有感染風險，當下先採取局部根管治療及補牙。

動物園表示，為讓團團可以保全牙齒、維持進食功能，避免再次斷裂，醫療團隊12日先進行活髓治療，將局部發炎感染的牙髓組織移除，並裝填牙科材料三氧礦化聚合物保護、活化神經，當天並製作齒模，運用鈦金屬材質製作牙套，於昨日裝上，創下全球大貓熊裝牙套首例，堪稱野生動物醫療專業發展的重要里程碑。

動物園說，大貓熊主食除了竹葉，堅硬的竹桿也扮演重要角色，大貓熊進食時主要使用犬齒咬裂竹桿，需要強大的咬合力，因此團團的牙套特別選用鈦金屬材質，目前也堪稱最厲害的牙套材質，牙套的顏色是金屬色，團團於是擁有「鈦」閃亮的銀牙齒了。#

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