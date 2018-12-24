雲林版海角七號 復古純愛音樂劇真實上演

2018-12-24 13:36

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮惠來里社區繪本「惠來里158號檔案」，描寫日治時期劉寶貴小姐與日本警察相戀結婚，並遠赴日本尋夫真實故事，雲林愛樂室內合唱團將繪本改編歌舞劇，將於29日首演，文化處長林孟儀邀請大家來欣賞雲林版「海角七號」。

電影海角七號描寫日治時期台灣少女與日本老師戀情，卻因時代無法圓滿；居住在虎尾鎮惠來里的劉寶貴與日本警察相戀結婚，戰爭結束與丈夫被迫分離，但劉寶貴憑藉勇氣，獨自前往日本尋夫並定居，有了圓滿結局，這真實故事由被社區挖掘並製成繪本。號稱「雲林的海角七號」。

雲林愛樂室內合唱團團長許淑媛表示，今年雲林愛樂室內合唱團討論年度製作劇碼時，在團員舉薦下，決定改編社區繪本，更是首度聯合嘉義縣知名阮劇團跨縣市聯合製作。

許淑媛說，「惠來里158號檔案」音樂劇過程中，女主角劉寶貴家人的現身解說，女主角劉寶貴勇敢、堅毅與獨立的性格，讓人激賞，也期望透過音樂劇讓更多人瞭解一個動盪不安的年代下，一對戀人以無比堅貞的心，活出屬於他們的風采。

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