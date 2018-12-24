台灣國家級腦科技計畫啟動 1年3億解密腦的領域

2018-12-24 14:08

〔記者簡惠茹／台北報導〕目前無論是腦疾病治療或腦的運作都還充滿許多未知，科技部1年投入3億元推出國家級腦科技計畫，結合生科、工程和人文社會領域進行腦科學研發與相關科技應用研究。

繼美國、日本和歐盟都推出國家級腦科學計畫後，台灣也投入上億元經費，針對腦疾病療法和模擬腦運作人工智能開發，今天科技部舉行計畫啟動儀式，科技部表示，結合生科司、人文司和工程司共同推動「台灣腦科技發展及國際躍升計畫」，希望透過腦科學的研究，解開人類行為模式，即日起受理申請。

科技部長陳良基也宣布，雖然是簡單的啟動儀式，但是展現科技部很大的雄心，科技部每年投入3億元左右經費，以1.5年加4年的模式推動，初期了解各團體研究能量後，找出有潛力的研究，後續給予長期經費支持，希望結合學者專家，一起解開腦的奧秘。

生命科學研究發展司長莊偉哲表示，現在腦相關疾病的藥物治療都還需要更進一步的研究，無論是透過服用藥物或從腦外部進行電擊等等，從大腦結構、訊號解訊，甚至分子生物研究，都需要更多探討，帶領大家解密神秘腦領域。

科技部表示，今年結合各領域投入腦科學計畫，包含資通訊、晶片開發、機械控制、臨床醫學和人文社會等領域，希望以最完整的架構，發展腦和神經科學的創新關鍵技術，帶動生醫科技領域產業發展。

科技部指出，計畫內容包含「腦秘密之探討及其創新科技之研發」、「腦科學／科技之應用」，藉由開發創新技術，用以探索腦神經細胞的連結方式和運作機制，了解大腦是如何控制情緒、思考、記憶、意識等，並導引研發團隊另用相關人工智慧工具進行模擬研究，將成果應用在開發預防、診斷、治療等技術和策略。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/