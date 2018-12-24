醫訊》營造「沒有哭聲及恐懼」診間 高雄長庚募玩具送病童

2018-12-24 13:18

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄長庚醫院川崎症權威郭和昌為營造「沒有哭聲及恐懼的診間」，連續3年籌募玩具，今年再與麗文文化合作，共募得43箱玩具，趁耶誕節前送給病童，郭和昌表示，3年來已募得2萬件玩具，希望賦予玩具全新意義，帶給病童滿滿歡笑聲！

高長兒科醫師郭和昌是台灣川崎症權威，2011年與麗文文化合作出版「兒童發燒5天竟導致心臟病─不可不知的川崎症」、2017年出版「川崎症口袋寶貝書」，為響應郭和昌送玩具給病童的行動，麗文文化號召所屬22間校園書店募集玩具，第1年募得10多箱、去年募得20多箱，今年更增加到43箱。

郭和昌說，今年還有亨利幼兒園等5所幼兒園也發動募集玩具，讓孩子學習傳遞愛與分享，另7-11彌陀店也準備年度集點送的玩具，提供給醫院孩童。

高雄長庚今日上午舉辦捐贈儀式後，郭和昌、麗文文化總經理楊宏文等人也帶著募來的玩具，送到診間及住院病童，讓病童不再畏懼醫院，用歡笑聲度過歲末就醫時光。

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