馬英九穿聖誕圍裙煮火鍋 替植物人家屬加油

2018-12-24 13:08

〔記者周彥妤／台北報導〕今天是平安夜，前總統馬英九上午首赴創世基金會文山分院，戴上聖誕帽、穿上聖誕圍裙，在象徵團圓聚首的火鍋圓桌前，挽起衣袖煮火鍋，為植物人院民及其家屬加油打氣，並籲請各界發揮愛心，共同讓弱勢族群感受溫暖。

馬英九表示，寒士吃飽尾牙活動，今年進入第29年，累計開桌28000多桌、照顧30萬人，相當了不起，感受到創世的堅持與耐心，相當不容易，「這是真正做功德」，非常敬佩。

馬英九也說，比起世界上其他國家，台灣算是富裕，但仍有很多弱勢族群沒法受到照顧，政府力量有限，民間活力無窮，兩者若能攜手照顧弱勢，社會遺憾就會減少很多，這也是許多從事社會工作的朋友的想法，籲請大家一起做好這個工作。

創世基金會表示，馬英九擔任台北市長以來，參與創世、華山、人安基金會策略聯盟辦理的「寒士吃飽30尾牙」活動，多達九次。

創世基金會表示，呼籲各界發揮愛心，小額捐500元、揪團湊5000元，讓明年1月27日全台16處同步辦理的「寒士吃飽30尾牙」活動，順利完成。愛心專線可撥02-2239-7802，劃撥帳號為50070041。

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