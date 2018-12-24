蔡淑娟報恩行善 測量技士化身攝影志工

2018-12-24 13:41

［記者王涵平／台南報導］曾在軍中與地政事務所擔任測量人員的蔡淑娟，加入慈濟志工後，用攝影專長協助記錄人間溫情，以報恩行善心情，樂在慈善志業。

40歲的蔡淑娟個性樂觀正向，熱愛運動和閱讀，高中畢業後，考取國防大學中正理工學院測繪工程學系，在測量單位服務7年，為了就近照料中風的父親，11年前錄取公務人員地方特考，回到家鄉鹽水地政事務所任職測量技士。

工作加上與母親輪流照料父親，蔡淑娟尋找紓緩情緒壓力方式，因喜愛大自然壯闊的高山原野，曾走訪中國邊疆地區、印度、西南非、冰島等，從鑑定地籍的測量儀器觀景窗看見自己潛在的興趣「攝影」。

一次次的映象之旅，蔡淑娟開始反思意義何在，想起曾參加慈濟志工見習培訓，短暫參與的人文真善美平面攝影，因而再次回到慈濟，把握服務他人的機會，藉由拍照助人廣結善緣，讓工作和生活都與觀景窗緊密結合。

蔡淑娟表示，去年與家人觀看大愛台時，看到環保老菩薩，長年從事資源回收，愛護大地、減緩全球暖化，為後代子孫盡心力，決定參與做環保，利用假日上午帶著姪女、外甥女到民生環保站做志工，下午擔任其他社福機構長者送餐志工，少用、不用塑膠袋的環保觀念帶回服務單位，獲得同事認同，現在每個樓層皆設有塑膠袋回收筒。

就讀軍校就完成骨捐驗血建檔的蔡淑娟，今年初投入另一救人行列，積極參與骨髓「周邊血幹細胞」驗血建檔推廣活動，邀集9位親朋好友挽袖建檔，其中有早餐店老闆、年輕的新進同事、姪女安親班的老師，還有1對結婚新人以建檔作為新婚禮物。

蔡淑娟說，透過接觸研習佛法，清楚看見自己的渺小與堅定未來要走的路，尤其父親6年前過世後，只剩母親，時時提醒自己把握時間報恩行善，用父母給自己的身體奉獻人群。

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