吳敏琪嫁華僑遇印尼海嘯 8人死裡逃生

2018-12-24 13:18

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區民吳敏琪遠嫁印尼華僑，日前剛返回印尼居住，與媽媽王惠美及何姓台商友人等一行8人前往印尼萬丹省旅遊，不料，意外遇上海嘯，造成4人受傷，經外交部協助，昨晚順利返回雅加達醫院治療，準台中市長盧秀燕今天上午特別前往吳家關心慰問，吳父特別感謝外交部及駐印尼辦事處等協助，並盼妻女早日回家。

印尼巽他海峽附近海灘22日晚間遭海嘯襲擊，造成多人死亡，南山人壽業務員王惠美及女兒吳敏琪也因海嘯受傷受困印尼。

吳敏琪的妹妹吳子萍說，她和姐姐吳敏琪、媽媽王惠美都是南山人壽業務員，姐姐嫁給印尼華僑李可盛，育有一子一女，一家四口於11月返回印尼長住，媽媽王惠美日前到印尼探望女兒及孫子，因正值印尼放長假，媽媽連同姐姐公婆一家六口及何姓台商友人共8人就一起到印尼萬丹省海邊旅遊。

吳子萍說，昨天上午7點多，她突然接獲姐姐電話稱印尼海嘯，其居住的民宿等被移為平地，8人死裡逃生，前往山上避難，因手機快沒電，希望她協助求助，吳子萍於是趕緊打電話給保險公司及外交部請求協助，外交部即根據其姐夫提供的位置訊息，派員將8人救下山，其中，吳敏琪在海嘯中手腳骨折，公公、媽媽及何姓友人也受傷，目前4人住在雅加達的醫院治療。

吳子萍轉述姐姐的話說，海嘯發生當天晚上9點多，還好一行人並未去聽音樂會，而是在民宿附近，海嘯發生時，姐姐才要開門入住民宿，結果就被突如其來的海浪沖走，民宿瞬間移為平地，還好海浪退去，8人並未被沖散，算是不幸中的大幸。

準民政局長吳世瑋獲知吳家人受困，昨即與吳家人連繫，提供必要協助；準台中市長盧秀燕今天上午並到吳家慰問，表示「人平安最重要」，並感謝外交部人員及豐原區豐榮里長林金玉等協助，因印尼遭受海嘯侵襲，原本雅加達到萬丹省車程只要2、3小時，外交部駐印尼人員卻開了5個多小時，翻山越嶺找到吳敏琪等人，並將一行人依吳家人意願送回雅加達住院治療。

吳父今天除感謝準市長等關心，並表示，昨獲知女兒等人平安，就比較安心，因女兒手腳骨折嚴重，希望妻子及女兒可以早點返台。

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