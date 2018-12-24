吳敏琪嫁華僑遇印尼海嘯 8人死裡逃生

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區民吳敏琪遠嫁印尼華僑，日前剛返回印尼居住，與媽媽王惠美及何姓台商友人等一行8人前往印尼萬丹省旅遊，不料，意外遇上海嘯，造成4人受傷，經外交部協助，昨晚順利返回雅加達醫院治療，準台中市長盧秀燕今天上午特別前往吳家關心慰問，吳父特別感謝外交部及駐印尼辦事處等協助，並盼妻女早日回家。
印尼巽他海峽附近海灘22日晚間遭海嘯襲擊，造成多人死亡，南山人壽業務員王惠美及女兒吳敏琪也因海嘯受傷受困印尼。
吳敏琪的妹妹吳子萍說，她和姐姐吳敏琪、媽媽王惠美都是南山人壽業務員，姐姐嫁給印尼華僑李可盛，育有一子一女，一家四口於11月返回印尼長住，媽媽王惠美日前到印尼探望女兒及孫子，因正值印尼放長假，媽媽連同姐姐公婆一家六口及何姓台商友人共8人就一起到印尼萬丹省海邊旅遊。
吳子萍說，昨天上午7點多，她突然接獲姐姐電話稱印尼海嘯，其居住的民宿等被移為平地，8人死裡逃生，前往山上避難，因手機快沒電，希望她協助求助，吳子萍於是趕緊打電話給保險公司及外交部請求協助，外交部即根據其姐夫提供的位置訊息，派員將8人救下山，其中，吳敏琪在海嘯中手腳骨折，公公、媽媽及何姓友人也受傷，目前4人住在雅加達的醫院治療。
吳子萍轉述姐姐的話說，海嘯發生當天晚上9點多，還好一行人並未去聽音樂會，而是在民宿附近，海嘯發生時，姐姐才要開門入住民宿，結果就被突如其來的海浪沖走，民宿瞬間移為平地，還好海浪退去，8人並未被沖散，算是不幸中的大幸。
準民政局長吳世瑋獲知吳家人受困，昨即與吳家人連繫，提供必要協助；準台中市長盧秀燕今天上午並到吳家慰問，表示「人平安最重要」，並感謝外交部人員及豐原區豐榮里長林金玉等協助，因印尼遭受海嘯侵襲，原本雅加達到萬丹省車程只要2、3小時，外交部駐印尼人員卻開了5個多小時，翻山越嶺找到吳敏琪等人，並將一行人依吳家人意願送回雅加達住院治療。
吳父今天除感謝準市長等關心，並表示，昨獲知女兒等人平安，就比較安心，因女兒手腳骨折嚴重，希望妻子及女兒可以早點返台。
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準台中市盧秀燕探視慰問在印尼海嘯中受傷的吳敏琪父親及妹妹吳子萍。（記者歐素美攝）
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準台中市盧秀燕、市議員陳本添等探視慰問在印尼海嘯中受傷的吳敏琪父親及妹妹吳子萍。（記者歐素美攝）
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在印尼海嘯中受傷的吳敏琪及女兒。（記者歐素美翻攝）
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在印尼海嘯中受傷的吳敏琪（中後）與家人合影。（記者歐素美翻攝）
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