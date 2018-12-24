耶誕樹上長「西瓜」 後龍公所巧思民眾搶拍

2018-12-24 12:13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕耶誕佳節將至，苗栗縣後龍鎮公所營造過節氣氛，於後龍火車站前廣場豎立一棵7公尺高的耶誕樹，但上頭的裝飾擺設卻別有巧思，一別過去常見的金、銀球、星星等裝飾品，公所以在地農特產品為發想，製作西瓜造型的壓克力板，懸掛在耶誕樹上，夜晚閃爍燈光，格外引人注目，吸引許多民眾搶拍照。

後龍鎮公所歡慶耶誕節，斥資四十萬於後龍車站前打造耶誕廣場，不僅有棵7公尺高的璀璨耶誕樹，並在廣場周邊皆掛上燈飾、增設造型麋鹿，使後龍火車站前廣場一到夜晚宛如置身童話世界，充滿濃濃耶誕氣氛，不但吸引許多遊客到訪拍照、打卡，也順勢帶動周邊商機。

而許多民眾走近耶誕樹一看，發現上頭掛得竟然是一片片可愛的西瓜吊飾，紛紛直呼驚奇。公所表示，為了凸顯在地代表性農特產品，遂打破傳統發揮創意，以壓克力板製作百片西瓜吊飾，夜晚隨著燈光閃爍，不僅充滿過節氛圍又凸顯後龍特色，讓民眾留下深刻印象。

而天主教新竹教區苗栗總鐸區也延續傳統，連續第4年於造橋火車站前打造耶誕馬槽及5公尺高耶誕樹，許多遊客及歸鄉遊子走出車站都感受濃厚過節氣氛，儼然也成為造橋地區每逢聖誕節的新亮點。

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