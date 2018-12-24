教部五專生職場展翅計畫 助弱勢生一臂之力

2018-12-24 12:33

〔記者蘇福男／高雄報導〕為鼓勵企業培養未來員工，縮短學用落差，教育部積極推動「大專院校五年制專科學校畢業生投入職場展翅計畫」，樹人醫專與義大醫療集團連續2年成功媒合28位展翅學生，落實產學攜手培育臨床可用人才計畫。

樹人醫專表示，參加職場展翅計畫學生，在校時即確定未來就業機構，每月可獲得企業1萬元生活獎學金，教育部則提供學雜費補助，五專後兩年等於免學費就讀，又有生活補助，該方案對於弱勢學生順利完成學業有極大助力。

護理科主任陳宛儀說，去年計畫開始試辦，護理科積極尋找合作企業，協助32名學生獲得補助，今年成長至39名，其中，義大醫療集團媒合成功28位同學，第一年義大每月提供學生6000元生活獎學金，今年教育部將生活獎學金提高至每月1萬元，義大配合提高生活獎學金外，並將去年生活獎學金自6000元追加提高到1萬元。

目前就讀樹人醫專護理科4年級的李同學表示，父親4年前因肝病過世，在飲料店工作的母親獨力撫養2姊妹，今年9月她幸運獲得展翅計畫補助，將每月1萬元生活獎學金交給母親處理，未來一整年在醫院實習無法打工，因有計畫補助，可以安心讀書，未來畢業到醫院工作後，也打算繼續深造。

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