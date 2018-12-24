環團告台南代市長涉圖利歐欣 再質疑水保計畫造假

2018-12-24 12:31

〔記者王俊忠／台南報導〕對於台南市府上週核發在龍崎區籌建事業廢棄物掩埋場的歐欣公司水土保持計畫工程許可，多個環保團體抗議指台南代市長李孟諺在卸任前竟核發這施工許可、涉嫌圖利歐欣公司，要求李市長在今天任期最後1天撤銷許可；環團代表們並到台南地檢署按鈴遞狀告發李孟諺涉嫌圖利業者。

南市環保聯盟理事長黃安調表示，農委會於2018年12月訴願判決指歐欣水保計畫第1期施工項目，要求南市府水利局依水保法規定在兩個月內另為適法處分。事實上，南市府可先調查歐欣水保計畫是否造假，而非發施工許可，難道是行政院高層在指導李孟諺。

台灣水資源保育聯盟前理事長李建畿說，台南環盟已向台南地檢署、監察院陳情歐欣水保計畫是否造假？兩單位正調查中，無法相信李孟諺在代理市長最後幾天發給歐欣施工許可，令人憤怒，如歐欣水保計畫是偽造屬實，市府可依行政程序法撤銷歐欣水保工程許可，如今李孟諺草率核發施工許可給歐欣，只能解釋李涉嫌圖利歐欣。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華認為，歐欣公司水保計畫邊坡穩定分析資料有錯誤、相對高程有錯，地表坡度有錯，地下水位資料與報告不符，有錯的水保計畫邊坡穩定分析，市府就不該發施工許可，否則就是圖利。南市社大環境行動小組召集人黃煥彰也說，歐欣要在牛埔溪支流設滯洪池，但卻未觀測地表逕流量，市府水利局也未監督審查，要這水利局何用？

黃煥彰批判說，歐欣要做水保工程的地點都沒有人居住，怎麼會有做水土保持的需要，這水保工程一旦做下去，勢必破壞當地美麗自然地景，是不應該做的！

歐欣公司回應說，水保計畫是經當時南縣府委託台灣省水土保持技師公會嚴格審查，認為符合申請當時的建築物構造設計規範及水保技術規範並確認可行，才在2010年6月獲得核可，其中邊坡穩定相關資料、技師簽證、相關審查意見及結論等文件如實完備，絕無闕漏造假。部分人士指控造假問題，其實是因為以相對高程或絕對高程方式呈現分析結果，是呈現方式的不同，但對分析結果並沒有影響。

歐欣說，因公司不服台南市府去年12月未核發完整區域的水土保持施工許可處分，今年9月向農委會訴願，農委會訴願審議委員會決議歐欣訴願有理，才要求南市府做適法處分。該公司依據現行法規及主管機關指導進行各項作業，對各方意見均表尊重，但仍請各界尊重技師專業及政府機關依法所做的行政處分，並請慎用司法資源。

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