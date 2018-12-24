亞培3個月2度變質 消基會轟衛福部「面對強國就無力」

2018-12-24 10:56

〔記者陳宜加／台北報導〕今年9月，美商亞培公司亞培安素飲品驚傳變質，48小時內下架264萬罐，食藥署僅開罰10萬元。不料，12月20日亞培塑膠瓶裝營養品又出現結塊問題，消基會嚴正要求主管機關依照食安法，主動查驗並發布預警或採行必要管制措施，也應建立風險評估的實證作業，為消費者安全主動把關。

消基會董事長雷立芬批評，亞培公司尚未經過審慎驗證，宣稱假設的結論且對健康無害，但3個月內連續發生變質案件，甚感遺憾。亞培安素是國人健康補充品，市占率相當高，且多為身體衰弱者食用，安全尤重，但始終未見原因，亦無改善方案，恐船過水無痕。

雷立芬更直言，消基會曾多次致電亞培公司與委託的奧美公關，皆未獲完整答案，僅得到一句：「冷凝水的水流不順暢，從封罐處的縫隙流入罐內所致。」當消基會質疑，空氣中細菌可能造成變質，亞培公司支吾其詞後，便無訊息。消基會1週後正式函文亞培公司台灣分公司與台北、新北市衛生局，要求得到真相。

台北市衛生局12月17日回文，僅表示食藥署今年9月20日召開「食品衛生安全與營養諮議會」討論，依諮議會建議並處置，新製程上線後的產品同意依程序進口，但應加強管控，並提供新製程相關驗效佐證資料；目前庫存及已預防性下架的產品，不同意重新上架。新北市衛生局則表示，僅執行下架，而無其他動作。

消基會指出，亞培公司的6款產品均為食安法所稱「特定疾病配方」的「特殊營養食品」，主管機關應立即抽樣、檢驗，以安消費者信心；而若亞培公司無法提供安全證明，消費者應抵制，積極衛護自己的健康。

雷立芬也批評，政府面對強國公司的「無力」，更讓消費者無助，呼籲食藥署應儘速查明變質真正原因，也應一律清查亞培公司所有產品，涉及健康，斷不能僅憑亞培公司聲明危害風險非常低，即可應付了事。

消基會也主張，最終檢驗報告出爐前，亞培公司至少應負起「瑕疵擔保責任」，提供消費者退貨或換貨；一旦對消費者產生損害，依消保法也須負連帶賠償責任，消費者如有疑慮，可向消基會申訴，集體求償。

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