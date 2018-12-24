淡海輕軌試營運免費搭1個月 日本鐵道迷趕來捧場

2018-12-24 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天起，淡海輕軌綠山線開始試營運，民眾可免費搭乘1個月，雖然今天淡水低溫又下著大雨，一早6點半的試營運首班列車，還是吸引部份民眾前來體驗，甚至還有從日本來的鐵道迷特地前來搭乘。

綜合媒體報導，從今天起，淡海輕軌提供民眾1個月的免費搭乘，營運時間為上午6點30分至晚間10點，班距為15分鐘；正式營運後，營運時間將延長至上午6點至半夜12點，單程票價最高25元，班距則視實際搭乘情形，不排除調整尖峰班距為10至15分鐘。

試營運首日，雖然淡水低溫又下大雨，早上6點半的首班列車仍吸引部份民眾前來體驗。首班車上，還有一名從日本來的旅客，身為鐵道迷，特地一早前來體驗淡海輕軌；有當地民眾表示，輕軌開通使得從紅樹林到淡水市區的交通更加方便，不用像以前搭捷運還要轉公車，對通勤族而言是一大福音。

目前，民眾若要從台北捷運紅樹林站到淡海輕軌紅樹林站，還需要出站左轉，走站外的人行道進站。預計明年上半年才會完成兩站間的連通道，現今還尚未施工。

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