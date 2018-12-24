代理交長證實：明年春節前國道客運「凍漲」

2018-12-24 09:21

〔記者陳宜加／台北報導〕國道客運醞釀喊漲，公路總局昨天緊急協調，各家業者同意暫緩。交通部代理部長王國材今天證實，業者已同意短期內不動票價，交通部希望考量民生，至少明年春節前不要有調整。

王國材表示，客運業者的確醞釀要調漲，但仍在公路總局核定的票價上限範圍內跳動，但交通部還是希望至少在明年春節前暫緩實施，業者也都同意暫不漲。至於未來狀況，公路總局將持續與各家業者協調。

他強調，目前交通部並未考慮利用補貼方式辦理，由於各家業者調整票價都還在核定上限內，確實整體運價可以有部分調整。針對緊急協調「凍漲」，王國材重申，主要希望業者斟酌，不要影響國內民生太大。

各家業者紛紛喊漲，王國材說，當然各有各的理由，但交通部認為須整體衡量。雖然業者過去提供多種優惠，只是擬將優惠調整縮小，但對於民生仍有影響，春節後也不一定會漲價，將持續了解業者營收狀況。

由於過去連假期間，公路總局均協調國道客運業者，提供平均達85折優惠折扣，針對明年春節，公路總局長陳彥伯承諾，明年春節照常實施，仍將提供相當優惠票價，鼓勵國人返鄉或出遊多加利用公共運輸。

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