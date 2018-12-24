不分藍綠 高雄1小火鍋店慶新市長就職 連3天每天100鍋免費

2018-12-24 08:34

〔記者張忠義／高雄報導〕為迎接新團隊入主高雄市政府，新人新政新氣象，有小火鍋業者特從12月25日起一連3天，每天免費招待100鍋價值110元的原創鍋物，讓大家在冬季吃得暖暖，以便全力衝經濟。

「老上海創鍋物」年輕業者王師恩指出，他們與老上海臭臭鍋有親戚關係，除引進老上海的9種原創鍋物外，另外又有4款新創鍋物及私房獨家的壽喜鍋、豪華海陸鍋等2款小火鍋，提供消費者多樣選擇。

該店最大特色就是平價，並以多種蔬菜、大骨再搭配中藥材，每天花3小時熬煮火鍋湯底，就算是小火鍋，仍能吃出一般火鍋的精髓。

王師恩說，創鍋物已開店4年，因店址鄰近高雄科技大學附近，加上又有高雄工職、立志中學等高中職校，也算文教商圈，因價格實惠，除110元就能吃到9種原創鍋物，還能免費加飯、加高麗菜，物超所值，很受學生族群的歡迎。

老上海創鍋物響應新執政團隊強調拚經濟，順勢以歡慶新市長就職為由，從25日起一連3天，每天免費招待100鍋，中午及晚上各50鍋售價110元的原創鍋物，用實際行動響應衝經濟主張。

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