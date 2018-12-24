墾丁觀光「雪崩」 業者曝「真凶」是…

2018-12-24 08:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區觀光業近年「雪崩」似下滑，今年看似見底，卻又傳出多家旅宿創下十年來最慘業績，觀光人數也仍探底，但弔詭的是，近5年的旅宿供給卻持續攀升，「供過於求」也讓業者「生意不好」感受更加明顯；雖然近兩個月暖冬補助有感，但明年一月「全面式」的暖冬補助，恐怕再讓「重症區」景點打回原形。

根據官方數據統計，中客團高峰的2014年，屏縣合法民宿187間，總房間數805間，今年最新統計已超過530家，總房間數更高達2236間。

當地幾家飯店歇業的消息沸沸揚揚，但除了新設營業怡灣飯店，目前恆春半島還有國王城堡渡假酒店、佳年四重溪生態休閒旅館、鼎立飯店及古道飯店等業者向縣府申請或審查中。

供過於求情況下，政府新南向政策的遊客挹注又難以擴及到恆春半島，多數業者都被削價搶客，導致營收大減，平均房價也創下近五年新低的2389元。

雖然近期「暖冬」補助有感，但當地業者認為，合法民宿530間的數字，明顯與現實不符，非法旅宿才是「供過於求」的真兇，期盼政府單位嚴格取締，才能有效提昇住宿品質及穩定價格。

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