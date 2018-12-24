5縣市豪大雨特報！ 另一股更強冷空氣週四南下

2018-12-24 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕今日受到東北季風影響，北台灣清晨約15、16度，中部及花蓮約17、18度，南部及台東則是19、20度左右；白天北台灣高溫約17至19度，中部及花東約22至25度，南部則可來到25至28度。

今日天氣方面，由於華南水氣持續東移，中央氣象局於今凌晨3點55分對5縣市發布豪大雨特報，豪雨特報範圍包括基隆市、新北市北海岸地區；大雨特報範圍包括新北市山區、台北市山區、宜蘭縣以及台東縣綠島、蘭嶼。今日北部及東半部會有短暫雨，中南部地區則是短暫雨後多雲的天氣，建議民眾外出時需攜帶雨具備用。

今日空氣品質部分，因東北季風影響，中部以南位於下風處，污染物易累積，擴散條件較差，雲嘉南沿海地區風速偏強，局部地區可能出現揚塵現象影響空氣品質；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區受降雨洗除作用為「良好」等級；中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級，高屏空品區位於下風處，擴散條件較差，局部地區短時間可能達「紅色警示」等級。

週二、週三（25日、26日）東北季風稍減弱，氣溫略為回升，但台灣附近仍有些水氣，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地為多雲偶見陽光的天氣。週四（27日）另一股更強的冷空氣南下，並持續影響至下週日（30日），預計強度在東北季風及大陸冷氣團之間，屆時各地氣溫會再度下降，特別在中部以北及東北部地區，深夜、清晨有可能出現13至15度低溫，其他地區早晚也有涼意；北部及東半部地區降雨機率偏高，中南部影響較小，為多雲天氣。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 17 18 ~ 23 19 ~ 24 18 ~ 22

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