致敬90年代 他用紙本漫畫捍衛「人類文化遺產」

2018-12-24 00:35

〔記者楊心慧／台北報導〕「漫畫就是要紙本才好看！」36歲的羅宜凡是漫畫合集「精裝少年壞報」發起人，向1990年代開始小朋友傳閱的「少年快報」致敬，短短3年多已發行第8期，在次文化圈討論度高，還有老師推薦小朋友，日本、香港、中國都有死忠粉絲。線上閱讀習慣逐漸取代紙本刊物，他仍堅持出紙本漫畫，認為漫畫是「人類文化遺產不該消失」。

羅宜凡和國內知名Indie Rock獨立樂團「透明雜誌」的主唱洪申豪是好友，在中山區赤峰街經營結合音樂、書本及服飾的另類空間「PAR STORE」推廣文化，擺放服飾、黑膠、卡帶、收藏漫畫、Zine（小誌）等獨立刊物、及1990年代電動玩具。

透明雜誌2010年首發專輯「我們的靈魂樂」，專輯封面編排、Logo羅就參一咖，過去熱情重新燃起；年少時他被「少年快報」這些漫畫滋潤，2014年底籌備致敬漫畫合集「精裝少年壞報」，自認內容做得亂七八糟、無厘頭，於是「快報」改成「壞報」。

首期壞報他獨撐大樑、第二期對外邀稿；其中連載3年的獨創作品「無聊陣線聯盟」，講述身懷絕技又有正義感的光頭小童、以及外貌兇惡但個性軟爛中二男，相遇的瞎事際遇。他沒想到漫畫引起迴響、延續了3年多，直說滿不可思議的；還有小弟弟帶著媽媽特地找他買書，令他他好奇問，小弟弟竟說老師推薦，當下滿滿感動。如今台北、香港、中國獨立書店都可買到「精裝少年壞報」。

在紙本逐漸萎縮的年代，他堅持漫畫「一定要在手上翻，才能看到細節，有時看到後面還能翻回去了解故事意涵」、還認為「人類文化遺產不該消失」，堅持做紙本漫畫。有別於「精裝少年壞報」採合刊，羅宜凡下個目標最快明年將自己的漫畫作品製成單行本、另外也可能完整規劃LINE貼圖；羅說，「現在是消化速食的時代，希望自己的東西能夠留下來點什麼，而不是快速被消化」。

羅宜凡坦言，畫漫畫投資報酬率很低，收入無法支應生活開銷，現在也是接設計案的自由工作者；猶記國小3年級起被班導師建議念美術，之後就讀4年美術班，不想興趣變成一種功課負擔、加上父母也覺得畫畫對未來沒幫助，於是高中念升學班，但命運奇妙，大學考上輔大應用美術系，學色彩學、繪圖軟體，才覺得美術好像也沒這麼無聊。

羅宜凡畢業後也不是馬上就能做設計，起初靠學長姊、朋友介紹案子，才開始做設計工作。「靠漫畫生活很難」，他不諱言這完全是興趣，就是屬於自己想做的事情，才會持續堅持。

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