恐民怨又起 交通部緊急協調統聯、國光明年1月先不漲了

2018-12-23 23:49

〔記者陳宜加／台北報導〕明年1月起，國道客運原定將漲價。統聯客運將於明年1月5日起，調漲國道路線票價，漲幅約20至40元，但2月底前有限時優惠；國光客運也將於1月3日起調整中長程路線票價約10至30元。但公路總局晚間表示，緊急協調兩家業者後決定暫緩。

公路總局運輸組長劉育麟表示，事實上，2家業者並非調漲票價，而是縮小優惠幅度，票價均在公路總局核定的上限之內，但考量對於消費者而言仍是漲價，社會觀感恐怕不佳，加上近期油價大幅調降，正在與業者討論，業者就先行公告，今晚再次與兩家業者協調，業者同意不動。

劉育麟說，兩家業者今年確實提出調整方案，主因當時中油每公升油價高，讓業者營運成本大增，但近期油價連續大幅調降，明天起更將大減9毛、跌至23元多，漲價因素已滅失。國光晚間也證實，由於油價降幅大，原規劃縮小優惠的措施將有所變動。

目前交通部針對各家國道客運業者的路線票價，訂有不同上限，業者在上限範圍內可以自行調整，目前各家路線票價也都未達核定上限。劉育麟說，票價調整是彈性的，短期隨油價變動而訂，長期則每兩年檢討一次，根據業者成本計算。

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