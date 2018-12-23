桃園山城紅花節登場 全台最高海拔「耶誕紅樹」亮相

2018-12-23 23:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府結合在地復興花卉產銷班農民及返鄉青農共同合辦的第2屆「桃園山城紅花節」，23日起至明年1月5日在復興暨大溪區台七桃花源休閒農業區登場，位在海拔550公尺以600盆聖誕紅組成的7.5公尺高耶誕樹，號稱是全台最高海拔的「耶誕紅樹」，開幕首日晚上並進行點燈，成為全場最大亮點。

桃市府副祕書長邱俊銘表示，去年舉辦第1屆桃園山城紅花節，活動成效良好，讓更多人知道三民地區種植大片聖誕紅，市府今年擴大辦理，結合地方農特產品如園藝花卉、柑橘、香菇、柚子等，籌劃30場次的農事體驗活動，4場次假日輕旅行；活動期間的週六、日只要到台七桃花源休閒農業區，完成2個裝置藝術點打卡按讚，即可兌換迷你聖誕紅、多肉植物組合等小禮物，活動資訊和報名可至臉書粉專「台七桃花源休閒農業區」報名。

農業局長郭承泉也說，復興區三民地區隨著季節有不同特色農特產，如聖誕紅、繡球花、多肉植物、綠竹筍與五月桃等，又以聖誕紅最知名，其中聖誕紅栽種面積約5公頃、年產30萬盆，產值約3000萬元，品種有旺得福、聖誕節、美貝拉、聖誕玫瑰等。

今年山城紅花節活動還加入休閒元素，串連地方產業、觀光、商圈及景點的遊憩路線，從台七線舊百吉隧道沿途可欣賞壯闊山景、美麗的風光，走進復興三民地區，親近大溪老茶廠、東興宮、基國派老教堂、三民天主堂、蝙蝠洞、石門水庫，一路銜接到溪口吊橋、羅浮溫泉，來趟不一樣的耶誕遊程，並體驗屬於山城之美的溫馨耶誕節及迎接新年的喜悅。

至於民眾想利用聖誕紅妝點居家年味，也可就地採購，聖誕紅目前行情為3吋1盆50元、5吋150元丶6吋200至250元丶7吋300至350元。

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