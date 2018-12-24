讓身障家庭分享歡樂 楊吉川基金會用愛敲響暖心耶誕鐘聲

2018-12-24 01:12

〔記者張忠義／高雄報導〕為了讓身障家庭也能享受到耶誕節的歡樂氣氛，楊吉川基金會今天邀請百組身心障礙家庭與一般親子家庭，在高雄衛武營舉辦「吉合！一起來野餐」活動，齊聚戶外，用愛敲響2018年最暖心的聖誕鐘聲。

愛心手足慈善基金會與勵馨基金會的志工朋友，也一同響應用行動支持，盼活動能提升大家對於弱勢族群的認識，增加彼此之間的交流，與基金會一同呼籲，建立一個無差別的同理社會。

活動現場，湧入近600位民眾一同參與，除了免費提供耶誕餐點，也準備了別出心裁的演出節目，特別邀請到活潑動感的OPEN!家族，呈獻可愛、華麗的快閃熱舞，風靡全場，小朋友們亦紛紛排隊爭相與超高人氣的OPEN!家族成員合影，將現場的氣氛帶至最高點。

享譽國內外的星星王子打擊樂團、海風樂團等團體，將野餐日活動中「傳遞愛」的精神，透過耳熟能詳且正能量的歌曲，完美地點綴在悠揚的樂聲中，最並由大陣仗聖誕老公公發送禮物，順利畫下完美的句點，盼能將美好的節慶美意傳遞給現場所有人。

楊吉川基金會的執行長楊修翰表示，希望能藉由基金會的付出，讓一般家庭與身障家庭之間能有彼此同樂契機，也能讓平時無過節習慣的家庭，感受到耶誕節的溫馨與基金會想傳遞的愛與支持，增加親子間的互動時光。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/