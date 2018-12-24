宣稱改善「濫倒荒地」 保育人士PO衛星照打臉

2018-12-24 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣卓蘭鎮爭取前瞻計畫，斥資8000多萬元，在大安溪140縣道旁的5公頃國有地打造「大安濕地公園」；雖然鎮公所宣稱是「保育石虎」，卻遭外界批評把原先的自然棲地破壞殆盡，人工建「濕地公園」做法本末倒置，質疑只是消費石虎；雖然鎮公所出面澄清，是將原遭亂倒廢棄物的國有地打造成公園綠地與溼地生態池，仍遭保育人士PO出衛星照打臉，批評公所「如果善用善用衛星資料，就會看到這段說明是部分有問題的」。

綜合媒體報導，這座通稱為「石虎公園」的大安濕地公園，位於苗栗卓蘭老庄溪與大安溪匯流處，今年1月動工，預計後天完工；當地原為石虎的重要棲地，旁邊的140縣道發生多次石虎路殺事件，鎮公所宣稱，這座生態公園有助於吸引石虎從140線高架橋下通行到河邊飲水，降低路殺意外；但工程卻遭痛批消費石虎，批評苗栗縣議會退回石虎保護條例、破壞石虎自然棲地，卻花大錢建設公園號稱石虎保育公園，此舉不過是利用石虎「拙劣地賺錢」。

雖然鎮公所出面澄清建地非石虎棲地，指稱是將原本遭亂倒廢棄物的國有地，打造成公園綠地與溼地生態池，但是這個說法遭到保育人士PO衛星照打臉；知名生態研究者李璟泓在社群平台PO出多張衛星照指出，土堆廢棄地根本與原本的石虎棲地在不同地方；他指出，這種有水池、有長草遮蔽的環境，當然有水也就會有兩棲類，所以就吸引了鳥類棲息，除了水鳥之外，這裡也可以發現鵐科及鶇科鳥類的活動；而這樣的有長草的水域環境正是石虎埋伏狩獵的最好地點。

他無奈地表示，從現有的空拍照片看，現在人工溼地的設計已經很難讓原來的小水鴨回來活動，石虎也不至於會再到這裡利用；李璟泓指出，雖然已有許多公部門都注意到了這些問題，像林務局、轄下的林管處、部分縣市政府單位還有幾個水土保持局分局都很努力地朝友善環境的方向走；但很無奈的是，等到下端要實行的時候，許多是民代的施壓、有些是承辦單位不了解，當然有更多就是無知又貪婪的工程黑洞，導致工程無法繼續朝友善環境的方向走。

李璟泓沉痛地強調，此案如果不檢討，南投縣的貓羅溪、苗栗的西湖溪及後龍溪都有同樣的前瞻計畫，這些都是石虎活動的熱點，「我們是要將石虎推往滅絕之道還是再生之道，端看於我們的選擇。」

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