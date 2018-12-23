超美薰衣草花海遇暖冬遲到！ 復興花況漸佳保留至2月

2018-12-23 23:01

〔記者李容萍／桃園報導〕為期4週的「2018桃園花彩節」23日由復興展區獻上「花海聯誼派對」作為壓軸閉幕，計有176位單身男女齊聚溪口村落，經過好玩又甜蜜的闖關和互動遊戲後，計有10對男女告白，要讓愛苗真正在花田裡發生！

市府農業局表示，復興展期活動雖已閉幕，但現地薰衣草今年恰遇暖冬，生長、開花緩慢，近日花況才漸入佳境，因此預估耶誕節、跨年年假，甚至是農曆春節假期，都是適合前來遊賞的時機。

市府原住民族行政局也說，薰衣草是多年生植物，預計3、5年後，花會越開越茂密，此花田連同展區內的「占卜布故利」、「承諾幸福」、「愛的傳遞」裝置藝術等，都將原地保留至2月，3月才會開始進行剪枝，這期間民眾可以從容自在前往溪口村落，盡情享受山間紫色浪漫風情。

復興展區又是原民局深耕計畫的成果區域之一，原民局長林日龍表示，此區將朝「四季花毯」方向讓現地得以活化，並且進一步結合藝術活動，藉此鼓勵部落青年返鄉或提高自我認同，原民局歡迎民眾前來溪口部落踏青，欣賞四季不同美景與部落能量。

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