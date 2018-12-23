渡海來台200多年 中壢嶄新范氏宗祠、范仲淹紀念館今開幕

2018-12-23 23:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢三座屋范開蘭公祭祀公業於1851年建造「高平堂」宗祠，1966年經過整修，每年清明節祭祖均吸引宗親出席，公業管委會管理人也是范氏宗親會總會長范振修有感於高平堂年久失修，徵得族人同意斥資3000餘萬元重建新宗祠，23日舉辦開幕典禮，桃園市長鄭文燦、教育部次長范巽綠、桃園市議員范網祥、前新竹縣長范振宗等人均到場上香祈福。

嶄新的「高平堂」宗祠佔地400坪，1樓規劃祖先神位宗祠、宗親活動聚會場所，2樓設立范仲淹紀念館，一則將范仲淹「先天下之憂而憂、後天下之樂而樂」的偉大情操，具體傳承展現，一則提供所有范氏 子孩聚會傳習場所，再則凝宗親力量，一舉數得。

鄭文燦致詞指出，范開蘭公於清朝乾隆45年（西元1780年）渡海來到台灣，落腳處位於現今桃園市中壢區正光街195號，世代居住於此，原為具有護龍的三合院，范開蘭公三大房子孫由此出發，散居各地，桃竹苗范姓家族特別注重教育，子孫特別會讀書，在清朝有許多秀才和舉人，到了戰後，也出了許多法官與律師，范仲淹紀念館內的「先天下之憂而憂、後天下之樂而樂」提字，代表先憂後樂、代代成材、百世興旺，期盼先祖的祝福能讓開枝散葉的子孫皆有好成就。

鄭文燦也提到，范氏宗親會總會長范振修也在此出身，目前擔任中壢客運公司董事長、通德貨運董事長及平鎮褒忠祠義民廟主任委員等職務，是一位抱有鄉土感情且成功的企業家。在經過多年努力，並捐出10坪大的畸零地，與族人懷抱慎終追遠的心情，終於建立范氏宗祠及紀念館，並不容易。

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