鵝鑾鼻賣店卡史前遺址停工 居民盼為土地公「網開一路」

2018-12-23 22:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕去年底動工的鵝鑾鼻公園停車場及賣店改建工程，原定明年暑假完工，不過最近工地都沒動靜，甚至貼出一張牽涉「文資法」規定停工，預計2020年1月才復工的告示，由於工地影響當地賣店及土地公廟進出，廟方也為土地公請命，希望停工期間能縮小圍籬範圍，讓遊客及信徒進出方便些；墾管處則強調，文資調查期間可小規模內縮，但復工後仍須恢復原狀，以免影響工程進行。

鵝鑾鼻公園周邊有兩處史前遺址，1980年代就有多次調查、試掘，分為鵝鑾鼻第一及第二遺址，進行賣店工程前，墾管處便委託學者鑽探多點調查，原本認為停車場周邊淺層已經沒有史蹟殘骸，沒想到10月間挖掘周邊水保工程溝渠時，工程人員又挖到史前骸骨，工程只能依「文資法」喊停。

鵝鑾鼻史前遺址範圍廣大，多數地點都剩零星骸骨，但日前在溝渠內挖到完整的史前人類鎖骨及頭骨，屬鵝鑾鼻第二遺址範圍，墾管處依「文資法」規定，向縣府文資所報備後停工，依規定需請專業單位每平方公尺人工挖掘一次，確認地底下是否還有完整史料，快則數月、長則達1年以上，才決定全面停工檢測。

因工程被圍住大部分通道的鵝鑾鼻保安宮，得知原來明年完工，可能變成停工至後年，主委葉啟東、副主委李梅菁等人在工程圍籬旁氣憤抗議，希望墾管處在復工前能敞開廟口前圍籬，給信徒及遊客通行便利，畢竟沒動工還封路的作風實在太過官僚。

墾管處表示，工程目前牽涉「文資法」及水保工程，圍籬範圍除了細部探勘還要完整廢土堆置區，對於廟方陳情，廟前圍籬最多只能內縮一米二左右，但復工後仍須恢復圍籬以便施工；地底下探勘出的鵝鑾鼻遺址相關史料，未來會在改建後的賣店，設置展區供遊客參觀。

1966年興建的鵝鑾鼻賣店，經多次整修，除外觀老舊，還有海砂屋問題，改建後，未來將有賣店31間及臨時賣店40間，總發包金額1億1700萬元，工期420天，興建完成後，可望成為鵝鑾鼻公園入口地標。

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