「溜冰鞋」下不了人行道 白色轎車被拖吊當場噴飛

2018-12-23 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市三民區覺民路今（23）日有拖吊車執行取締作業，但店家監視器卻剛好錄下拖吊人員失誤，讓白色轎車從狀似溜冰鞋的輔助輪上「噴下來」，影片曝光令網友直呼「變速箱慘了」。

民眾將影片上傳到臉書社團「爆料公社」，當中能見1部白色拖吊車執行違規取締作業，駕駛先替1部在人行道上的白色轎車2顆前輪綁上「溜冰鞋」輔助輪，接著從轎車尾部開始將它拖離，不料輔助輪無法成功克服人行道與路面的高低差，因此車頭當場彈起、重重撞擊到人行道。

旁邊民眾都注意到轎車碰撞發出的巨大聲響，拖吊車駕駛連忙下車察看，發現輔助輪還在人行道上，因此重新將它綑綁、固定在轎車前輪處，才繼續把轎車拖回保管場。

網友們看到突如其來的「驚天一撞」，都認為轎車碰撞到的部位是擺放變速箱的位置，因此指出「變速箱一定壞了」、「這取車的時候一定不會被告知」，但也有網友持不同意見，指出「如果不違規怎麼會被拖吊，這也算是自找的吧」、「沒有違停沒有傷害」。

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