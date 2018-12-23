你以為驗證碼功用很單純？ 其實我們都是無酬勞工啊…

2018-12-23 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕我們其實都只是GOOGLE的打工仔…；相信大家一定都填過那些字形「歪七扭八」的驗證碼，或是選過那些要你挑出圖中所有「含有車輛」的圖形方格；雖然美其名是在「變使用戶是否機器人」，但有沒有懷疑過，自己其實被人利用當「義工」？雖然你不知道，這其實也已不是公開的秘密了，大家習以為常的事的確是在幫忙做公益跟「無酬勞工」。

綜合媒體報導，區分人機的全自動圖靈測試系統（CAPTCHA，Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart，）中，最常見的要數在2007年成立的reCAPTCHA；當時機器面臨無法準確的將人類紙質典籍數位化的困境；原本數位化的做法有兩種，一種是透過手工錄入，但這種做法耗時又費力，還容易錄錯；而第2種方法是先掃瞄文件，再利用「光學文字辨識技術」來錄入文字，但有些文字紀錄礙於歷史久遠，或是本來的紙張品質差，導致有些文件掃出來整個是糊的。

而卡內基美隆大學的教授路易斯‧安（Luis von Ahn）在2007年推出reCAPTCHA的驗證碼系統，最初的構想是想將人類與機器各有的特點結合在一起，透過驗證碼系統來使人類與機器共同解決問題。

reCAPTCHA的驗證碼會由兩部分構成，第一部分的驗證碼和傳統一樣，是透過自動產生並經過變形處理的文字，用來檢驗用戶是不是真人，而第二部分，則是從無法辨識的文件中截取出來的詞；用戶若正確輸入前半部分，那reCAPTCHA就會假設後半部分也是正確的，並將結果錄回reCAPTCHA的主機；而交回結果後，主機還會將這個結果再發給多個用戶交叉驗證，以確保沒有不小心輸錯或故意輸錯的情形。

在reCAPTCHA於2007年推出之時，每天可以幫助錄入3000萬個字符，而如今粗估每天有2億的字符透過reCAPTCHA錄入，相當於人類15萬小時的工作量，等於1個人不吃不喝苦幹2年半的成績；而reCAPTCHA也已成功錄入從1851年至今的所有《紐約時報》，共計1300萬篇文章，並且還數位化了超過2500萬本典籍，相當於世界所有書籍的19%；但如果說前面的偉業是在做公益，那在2009年GOOGLE花了2780萬美金（約新台幣8.5億）收購了reCAPTCHA之後，我們就淪為「無酬勞工」了。

2012年起，正如兩部分驗證法，前面依舊是驗證用戶是否為真人，但是後面就被換成是GOOGLE街景中難以辨識的門牌和路牌，讓用戶免費打工「幫忙標註」；而之後也被改成幫忙資料庫分類，像是「挑出有含公車的圖片」等等的驗證碼，變相免費幫GOOGLE訓練AI人工智慧；雖然有認為認證碼不道德的網友指出「這就像讓幾百萬人都花5秒幫GOOGLE做事，然後事後卻不用花一毛錢，這樣合理嗎」？

不過，GOOGLE也堂而皇之地說明，reCAPTCHA是集眾人之力標註資料、訓練AI的「群眾統包」模式；雖然現今最新的驗證碼系統，已經精簡為透過檢測使用者的客戶端環境，只要在對話框裡點擊「我不是機器人」就可通過驗證，但這種能解決大問題的「眾包模式」是否合理，恐怕仍有待大家商確了。

在reCAPTCHA驗證碼系統裡，一個驗證碼會由兩部分構成；第一部分的驗證碼用來檢驗你是不是真人，而第二部分，就是做功德的部分了，讓用戶幫忙辨識掃描紙本畫面中無法透過機器分辨的字詞。（圖擷取自Google Security Blog）

reCAPTCHA打從2009年被Google收購後，2012年起的兩部分驗證法，前面依舊是驗證用戶是否為真人，但後面就換成是GOOGLE街景中難以辨識的門牌和路牌。（圖擷取自Google Security Blog）

雖然有認為認證碼不道德的網友指出，「這就好比讓幾百萬人都花5秒幫GOOGLE做事，然後事後卻不用花一毛錢，這樣合理嗎？」；但GOOGLE也堂而皇之的說明，這是集眾人之力標註資料、訓練AI的「群眾統包」模式。（路透）

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