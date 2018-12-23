新北耶誕城經典歌曲演唱會 郭子乾力拱朱立倫選總統

2018-12-23 22:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市「國台經典歌曲演巨星演唱會」今晚登場，邀請台語天后張秀卿、金曲歌后曹雅雯與曾心梅等藝人，演唱膾炙人口的歌曲，雖然天公不作美，下起滂沱大雨，但台下觀眾熱情不減，跟隨音樂旋律打拍子、哼歌，重現「萬人KTV」的氣勢。

即將卸任的市長朱立倫出席活動時，不忘介紹在地視障歌手李炳輝、徐承邦及張玉霞姐妹，呼籲民眾多給弱勢團體演出機會。朱立倫與主持人郭子乾熱情互動，提到20年前他競選立委時，感謝郭子乾幫忙站台，期許未來郭繼續支持新任市長侯友宜。

郭子乾稱讚說，新北市歡樂耶誕城連續舉辦8年非常成功，絕對不能讓它中斷，不管明天以後朱立倫到哪裡去，但2020年凱達格蘭大道歡樂耶誕城一定有朱立倫，力拱朱立倫競選總統。

朱立倫則微笑回應，「謝謝，我們彼此加油、努力！一定會成功，讓歡樂耶誕城成為台灣的驕傲！」

台語歌手邵大倫、秀場天后向娃帶來精彩演出，戲劇歌后于櫻櫻使出拿手絕活，細數秀場全盛時期風華，「台灣嘻哈第一人」劉福助與金曲歌后曾心梅帶來逗趣唸歌「草蜢弄雞公」，帶民眾重回秀場年代；新生代人氣歌手李英宏、戲劇小天后李千娜同台飆歌，伍浩哲、曹雅雯、許富凱帶來「雙人枕頭」、「思慕的人」等多首經典台語歌曲，觀眾聽得如癡如醉；張秀卿演唱「辣妹駕到」，現場尖叫聲四起，掀起活動高潮。

今年高齡90歲的國寶級歌王文夏，與文香、施文彬合唱「黃昏的故鄉」，並與張秀卿、曹雅雯、許富凱等人合唱「媽媽請你也保重」，帶領觀眾重回時光隧道。

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