衝了！彰化警分局送2台「電動小哈雷」 還要加碼‧‧‧

2018-12-23 22:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕剩倒數最後幾小時，不搶不行！彰化縣警局彰化分局將在平安夜送出「電動小哈雷」當耶誕禮物，活動推出短短3天，粉專按讚總數激增到2萬，確定將送出2台「電動小哈雷」；分局長洪宏榮今天感謝粉絲的熱情，強調只要粉專按讚總數達2.5萬，將加碼辦小小警察體驗營，讓更多小朋友都可以試騎！

「感謝再感謝！」洪宏榮表示，原本只是想要讓粉專按讚數可以突破1萬的感恩活動，當初因為活動設計必須在粉專貼文下按讚留言並tag2位好朋友，就有機會抽到這台小孩夢寐以求的「電動小哈雷」，如果粉專按讚總數達到1萬2000的話，就會加碼再多送一台，如今已確定將送出2台。

洪宏榮說，要送出的兩台「電動小哈雷」將在24日下午4點抽獎，會在臉書開直播，將在平安夜送出粉絲耶誕禮物，已情商一位小朋友，屆時穿上小小警察制服，示範試騎「電動小哈雷」，帶動抽獎直播氣氛。

由於廣大粉絲反應，這項夢幻版的抽獎品實在太少了；洪宏榮強調，只要在直播抽獎之前，粉專按讚總數達到25000，彰化警分局將會舉辦小小警察體驗營，讓參加營隊的小朋友都有機會試騎電動小哈雷。

至於，有眼尖民眾發現抽獎的「電動小哈雷」，車款根本不是「哈雷」，而是其他品牌；對此，洪宏榮表示，最早期警察所騎的重機確實是哈雷，目前已改為其它車款，所以送出的電動警用機車的造型，確實也跟現在的警用車款相同，只是因為沿用而習慣稱小哈雷，下次會改進。

而彰化分局也溫馨小叮嚀，要參加抽獎的朋友們，要再次檢查留言是否有符合抽獎條件，也就是必須在 在彰化縣警察局彰化分局臉書粉絲專頁按讚成為粉絲，並在抽獎預告的文章正下方留言您感興趣或想知道的議題，然後tag（標註）2位好朋友； tag朋友的時候要注意，好友名字要是粗黑體字，並可連結至其臉書頁面，才有算tag成功唷！

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