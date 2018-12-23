遶境轎班打架2傷 台南市中西區塞車到入夜

警方到南市中西區公園路氣象中心前處理廟會轎班衝突事件。（記者王俊忠翻攝）

警方到南市中西區公園路氣象中心前處理廟會轎班衝突事件。（記者王俊忠翻攝）

2018-12-23 21:23

〔記者王俊忠／台南報導〕今天下午台南市中西區有廟會遶境，傳出委外的轎班人員內訌，負責扛轎工作的梁姓老闆與鄭姓員工發生爭執打架，兩人都頭部受傷送醫、但暫不提告，警方依社維法將4名相關人帶回查辦；受遶境與海安路市府活動封路影響，市區多條街道一直塞車到晚間，警方為疏導交通忙翻了！

今天下午5點多，南市中西區總趕宮舉行廟會遶境活動，其中1間廟宇委外扛神轎的轎班梁姓老闆與鄭姓員工意見不合發生爭執，兩人打了起來、頭部各有傷勢，幸無生命危險。梁老闆的兒子替父親出氣、砸損鄭男貨車的前擋風玻璃。

警方獲報後隨即派員到場隔開雙方，並戒護受傷的鄭男與梁男兩人到醫院治療，因為現場人員有推擠、叫罵情形，警方即將另外3名涉案當事人與1名證人帶回查辦。警方表示，梁男與鄭男兩人是老闆與員工的關係，兩人說暫不提出告訴；但警方會依社維法的鬥毆行為函送法辦，由台南地院簡易法庭裁罰。

另，有網友在網路社群表示，中西區西門路已淪陷塞車超過3小時，有廟會加違規停車及三寶駕駛，請路過者要迴避。許多網友回應對塞車狀況大吐苦水。

市警二分局保民組長劉文棋表示，因為中正路上總趕宮遶境活動與接近的海安路有市府辦活動封路（封民生路到中正路段的海安路），這兩處活動封路的確讓市區馬路交通更形壅塞，警方也派出許多義交協助疏導塞車車流，一直到晚間7點，警方仍持續疏導交通。

  • 警方到南市中西區公園路氣象中心前處理廟會轎班衝突事件。（記者王俊忠翻攝）

    警方到南市中西區公園路氣象中心前處理廟會轎班衝突事件。（記者王俊忠翻攝）

  • 有網友在網路社群指二十三日下午南市中西區西門路已塞車淪陷逾三小時。（記者王俊忠取自臉書台南諸事會社）

    有網友在網路社群指二十三日下午南市中西區西門路已塞車淪陷逾三小時。（記者王俊忠取自臉書台南諸事會社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/