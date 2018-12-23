遶境轎班打架2傷 台南市中西區塞車到入夜

2018-12-23 21:23

〔記者王俊忠／台南報導〕今天下午台南市中西區有廟會遶境，傳出委外的轎班人員內訌，負責扛轎工作的梁姓老闆與鄭姓員工發生爭執打架，兩人都頭部受傷送醫、但暫不提告，警方依社維法將4名相關人帶回查辦；受遶境與海安路市府活動封路影響，市區多條街道一直塞車到晚間，警方為疏導交通忙翻了！

今天下午5點多，南市中西區總趕宮舉行廟會遶境活動，其中1間廟宇委外扛神轎的轎班梁姓老闆與鄭姓員工意見不合發生爭執，兩人打了起來、頭部各有傷勢，幸無生命危險。梁老闆的兒子替父親出氣、砸損鄭男貨車的前擋風玻璃。

警方獲報後隨即派員到場隔開雙方，並戒護受傷的鄭男與梁男兩人到醫院治療，因為現場人員有推擠、叫罵情形，警方即將另外3名涉案當事人與1名證人帶回查辦。警方表示，梁男與鄭男兩人是老闆與員工的關係，兩人說暫不提出告訴；但警方會依社維法的鬥毆行為函送法辦，由台南地院簡易法庭裁罰。

另，有網友在網路社群表示，中西區西門路已淪陷塞車超過3小時，有廟會加違規停車及三寶駕駛，請路過者要迴避。許多網友回應對塞車狀況大吐苦水。

市警二分局保民組長劉文棋表示，因為中正路上總趕宮遶境活動與接近的海安路有市府辦活動封路（封民生路到中正路段的海安路），這兩處活動封路的確讓市區馬路交通更形壅塞，警方也派出許多義交協助疏導塞車車流，一直到晚間7點，警方仍持續疏導交通。

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