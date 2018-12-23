北部與東部濕涼有雨 週四恐又有一波冷空氣南下

2018-12-23 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕今天（23日）東北風再度增強，加上華南雲系往東移動，北部及東半部地區有有降雨情形發生。預計明天（24日）和今天一樣會受到東北風和華南雲系影響，北東地區濕涼有雨，提醒民眾注意。

根據「中央氣象局」預報，24日受到東北風影響，北台灣清晨氣溫約僅15、16度；中部及花蓮地區約17、18度；南部及台東地區約19、20度左右，提醒民眾若在這個時間點出門，記得多加件衣物以免著涼。北台灣地區到了白天氣溫升至17至19度；中部及花東地區約22至25度：南部則可以來到25至28度。降雨方面，和今天一樣，華南雲系持續東移，但所伴隨的水氣相較今天稍微減少一些，北東地區還是有短暫雨的發生，中南部則是短暫雨後多雲的天氣型態，提醒民眾出門別忘了攜帶雨具。

另外，據「天氣風險公司」表示，預計這波東北風將於週二、三減弱，但週四恐會再有一波冷空氣，且強度不排除有機會達到大陸冷氣團等級，預估屆時北部、東北部將會只有14、15度，且有降雨機率發生。

空品方面，根據行政院環保署空氣品質預報資訊指出，明天受東北風影響，北部、竹苗、宜蘭及花東空品區受降雨洗除作用為「良好」等級。而中部以南地區因為位在下風處，汙染物容易累積，中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級，其中雲嘉南沿海地區風速偏強，局部地區可能出現揚塵現象，高屏空品區局部地區短時間則可能達「紅色警示」等級。

紫外線方面，明日各地天氣型態不是陰雨就是多雲情況，基隆、大台北地區、桃園、宜蘭、連江縣都屬於「低量級」的綠色圖示，其餘地區則是「中量級」的黃色圖示。

另外，中央氣象局提醒大家，明天東北風強勁，台南以北、東半部、恆春半島及各離島沿海以及空曠地區易有8至10級的強陣風，附近海域風浪也較大，請海上作業民眾多加注意自身安全。

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