台中霧峰小旅行 霧峰轉型試驗城鎮之旅首航

2018-12-23 23:11

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰省議會、光復新村、舊教育廳等地，是台灣民主、城鎮規劃、教育轉型的試驗場，霧峰林家花園、民生故事館、亞大現代美術館更是熱門的觀光景點，市府教育局與亞大社會責任發展與實踐中心，在地方歷經10年的規劃下，推動霧峰轉型試驗城鎮之旅，結合霧峰景點規劃了一條總路線，以及新健康農業之旅、詩情民主運動之旅等5條深度旅遊路線，今天舉行啟動儀式，希望讓民眾進行霧峰深度之旅，帶動地方觀光。

亞大休閒與遊憩管理系助理教授林錫銓表示，霧峰過去100年，一直扮演帶動台灣社會進行現代化轉型的試驗基地，包括霧峰省議會進行民主政治試驗、霧峰林家進行文藝復興試驗、農試所帶動農業科技試驗、光復新村推動新市鎮建造試驗、光復國中小則是9年國教最先推動的試驗場所。

林錫銓表示，霧峰過去的歷史讓「轉型試驗城鎮」成為它最獨特、重要的精神，過去10年來和關心霧峰文史發展的熱心人士，推動光復新村、舊教育廳保存，加上霧峰農會籌設民生故事館、酒庄，以及熊與貓咖啡、藏藝會館、亞大現代美術館、六股紫錐花園區等特色據點陸續設置，讓霧峰景點更豐富多元。

林錫銓表示，在累積10年的經營規劃下，此次由亞大社會責任發展與實踐中心、市府教育局與霧峰魚鳥文化志工隊推動「霧峰轉型試驗城鎮之旅」，規劃了一條總路線，以及「在地文藝復興之旅」、「新健康農業之旅」、「探訪綠活村之旅」、「詩情民主運動之旅」、「全人生態教育之旅」的5條1日遊觀光路線。

此次250個名額，開放報名立刻秒殺，今天來自全國各地民眾開心到霧峰參加首航啟動儀式，林錫銓說，未來希望先陸續發展各路線成固定旅遊路線，再擴大發展成兩天一夜行程，讓民眾進行霧峰深度之旅，認識霧峰並帶動地方觀光。

林錫銓並介紹，總路線包含光復新村、民生故事館、舊教育廳、省議會、明台高中、宮保第等景點，「新健康農業之旅」，則帶領民眾造訪霧峰農會民生故事館、霧峰農會酒庄、六股紫錐花園區、自然農市集、五福社區「富源豌豆苗」、農業試驗所等景點，讓民眾認識霧峰推動農業創新、農村再生的蓬勃朝氣。

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