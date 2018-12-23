耶誕節耍浪漫 屏東竟然下雪了！

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「屏東竟然下雪了！」今晚屏東公園內降下片片白雪，讓現場民眾驚呼連連，原來屏東縣政府在平安夜前夕發揮巧思，利用造雪機營造冬季雪國場景，話題性十足，吸引了滿滿人潮。
縣長潘孟安今晚化身耶誕老人，在雪花紛飛的椰林大道上發糖果，他說，去年縣府首次在百年的屏東公園舉辦耶誕活動，不僅受到地方鄉親好評，還吸引許多外縣市民眾專程跑來屏東過耶誕節，今年特別出動造雪機，讓民眾感受在暖和的屏東，看見雪花從天而降的浪漫與感動。
潘孟安帶領現場大小朋友一起倒數，製雪機噴出宛如雪花般的白色泡沫，現場不少人直呼「這是泡泡吧！」不過縣府成功創造話題，現場歡樂氣氛滿溢。
今年台灣燈會在屏東，縣府率先以耶誕活動讓民眾感受屏東不同以往的氣氛，也讓民眾對台灣燈會充滿期待。
縣府也表示，23日及24日平安夜，連續兩晚都會出動造雪機，希望讓屏東公園的浪漫指數破表，配合台灣燈會在屏東，屏東耶誕節也將展出至明年3月3日，更多活動詳情，可至屏東縣政府官網、臉書或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。
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屏東縣政府發揮巧思，出動造雪機，把冬季雪國場景搬到屏東公園。（記者邱芷柔攝）
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屏東縣長潘孟安今晚特別化身耶誕老人，在雪花紛飛的椰林大道上發糖果。（記者邱芷柔攝）
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縣府今年為百年的屏東公園引進旋轉木馬、逾10組燈飾，讓過節氣氛濃厚的公園湧現人潮。（記者邱芷柔攝）
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屏東縣政府在百年的屏東公園打造不同耶誕燈飾。（記者邱芷柔攝）
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