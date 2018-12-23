上海副市長遭獨派抗議 辣模失心瘋罵「台獨滾出台灣」！

2018-12-23 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北、上海雙城論壇已於20日結束，中國上海市常務副市長周波從松山機場搭機返國時，遭遇獨派團體抗議。網紅「T妹」Tiffany Chen今天在臉書上痛罵這群人「太丟人」，「滾出台灣！另外找個小島建國」！

辣模網紅T妹向來風格嗆辣，日前上海市常務副市長周波搭機離台時，一群獨派份子到機場抗議，臉書獨派青年「北鳥：歌唱革命」也在20日當天直播這段過程，T妹今天分享這段影片，怒稱「怎麼又是台獨份子」，「台灣已經獨立也有總統不是總理！每個國家要建國 都需要滅國、戰亂⋯ 你希望嗎？」

T妹認為這些抗議的人一開始就罵人垃圾，「這種水準的拜託不要去歐美國家丟臉！不要大肆宣傳你是台灣人」，還直斥這些人如果這麼不喜歡中華民國，那麼就「滾出台灣！另外找個小島建國」！

該貼文也馬上引起正反論戰，有網友贊同T妹想法，但也不少網友留言開嗆「你要感謝這些台獨份子，不然你現在就得吃瘟疫豬了」、「你懂什麼叫『台獨』與『中華民國』含義？你的文章根本就屁孩的話而已！」，還有網友攻擊「自己男人都管不了了，有什麼資格來管國家大事」、「穿的跟特種行業就不丟臉」、「難怪她會碰上壞男人被白幹且錢都被捲走，自己也是歪妹」。

T妹發文引起爭議後，之後又發了一篇文不滿指出來批評的人幾乎都在作人身攻擊與羞辱，自稱曾說過台獨份子「不是台獨是獨裁」、「真正台灣人是原住民～原住民反而溫馴多了！也願意接受不同文化」，批兩者格局一比高下立見。

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