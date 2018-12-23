虎頭蜂躲長褲 花農穿上去後傳來蛋蛋的哀傷...

2018-12-23 19:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕哎唷～怎麼這麼痛！彰化田尾陳姓花農今日清晨準備到花園工作，換穿工作褲時，下體突然傳到一陣霹靂劇痛，還聽到「嗡嗡嗡」的聲音，趕緊脫褲一看，竟有一隻虎頭蜂在褲子裡亂竄，他強忍劇痛到前往員生醫院急診，才知道左側蛋蛋慘遭蜂吻，經消炎敷藥後已無大礙。陳姓花農哀怨的說，第一次被虎頭蜂咬，還是男人最寶貝的地方，真的很痛！

37歲的陳姓花農表示，今晨6點半起床，一如往常穿寬鬆的四角褲下樓，到晾衣間準備換穿工作褲工作，穿上褲子後再坐下穿襪子時，胯下感到一陣劇痛，還聽到不尋常的「嗡嗡嗡」蜂鳴聲，趕緊把內褲、長褲全脫掉，才發現有一隻約5公分大的虎頭蜂在褲子裡飛舞，只好忍著痛楚，先拿脫鞋打死虎頭蜂，再去醫院就醫。

員生醫院急診室主任曾冠富指出，陳男被叮咬處無明顯外傷，毒針刺到的傷口部位很細微，並不明顯；由於檢查後沒有嚴重明顯的過敏反應，開立抗過敏和消炎的抗生素後，就讓患者離去返家休息。未來一周仍須密切注意觀察，若抽痛、紅腫、奇癢等情況持續未改善，就有可能演變成皮下局部蜂窩性組織炎，需要立刻在就醫治療。

曾冠富呼籲，虎頭蜂具有攻擊性，毒針刺入皮膚後注射的毒蛋白，會釋放大量組織胺，導致體內的抗原、抗體結合，引發一連串過敏反應、甚至引發休克。若在戶外遭蜂螫，應立刻注意是否出現盜汗、胸悶，而且呼吸心跳變急促等徵狀，都可能是休克前兆，應立即送醫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/